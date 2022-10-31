最近全球意外傷亡連環爆，和印度神童阿南德同門派，研究吠陀占星多年的李靜唯老師表示，昨（30日）火星逆行進入雙子座，再加上受到凶星計都的映射影響，的確特別容易發生重大傷亡事件，另外11月8日傍晚會發生非常罕見的月全食，這種有紅月亮之稱的血月，將散發出強烈不安的磁場，容易讓全人類感到焦慮，甚至恐慌。

李靜唯老師提到，11月8日傍晚會發生非常罕見的月全食，也就是西洋占星所謂的「月掩天王星」，但在吠陀占星星盤當中，月全食意謂著太陽與月亮形成對沖，同時兩大凶星羅喉與計都對於日月也參雜著不良相位，這種有紅月亮之稱的「血月」，將散發出強烈不安的磁場，容易讓全人類感到焦慮，甚至恐慌。

李靜唯老師提醒，尤其是體質敏感的人，或吠陀占星月亮星座在落陷的人（月亮星座為吠陀牡羊跟天蠍者），在血月出現期間情緒也會特別容易躁動，而且這一次月食的月亮位於落陷的牡羊座，代表衝突、暴力，甚至是戰爭所帶來的不安感。

另外，11月12日金星進入天蠍，11月14日火星逆行回到金牛，這段期間火星與金星產生對沖相位，且位於天蠍座的金星本身能量就處在落陷狀態，加上逆行火星的衝擊，可能會發生意想不到的金融危機，因此李靜唯老師預估，從今年底開始金融問題都可能在全球產生極端負面影響，而台灣的國運，也即將在12月走向混亂與衝突，不得不慎。

與此同時，11月14日起水星進入天蠍座時，也會與逆行的火星形成對沖相位，李靜唯老師分析，這樣的星相代表人與人之間的溝通容易產生對立，這樣的星相出現也容易發生地震、水患等天災，還有交通意外傷亡等，要特別注意。