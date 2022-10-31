「2022再。嘉義鄉村藝術行動」現正於嘉義縣中埔、番路、竹崎與大埔四鄉展出，縣長翁章梁昨（30）日發文表示，此藝術行動不只能看到地景裝置藝術品，同時藝術家們也會到在地社區，分享設計理念以及與居民合力創作的故事。

翁章梁指出，參加此活動的遊客們除了拍照、打卡，同時還能欣賞戶外表演、進行親子遊戲，「你看小朋友真的玩瘋了！」

最後翁章梁也喊話，即日起至活動結束的11月6日，一定要來嘉義走訪這四個鄉鎮，體驗嘉義日常生活的美好，對嘉義有更深的認識。