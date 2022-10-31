知名作家、主持人吳淡如時常在臉書分享實用資訊與人生觀點，因而吸引不少粉絲關注，至今已在臉書上擁有34萬餘名粉絲追蹤。日前，吳淡如在臉書曬出女兒小熊的照片，誰料，卻遭到臉書的阻擋。對此，她30日在臉書上PO文指出「小熊照片竟是垃圾訊息，那詐騙集團呢。」語氣相當不滿。

吳淡如於昨(30)日在臉書發文，表示「剛剛我PO了一張小雄的照片竟然被判斷成是垃圾訊息。奇怪，那麼多詐騙集團，都不是垃圾。」語氣非常疑惑。

貼文一出，引發網友深有同感的回應，表示「很多標準不是可以理解的」、「臉書上一推廣告。騙子我都列為垃圾。封鎖」、「不能跟臉書爭辯，不然就跟聖結石一樣被降低觸及率」、「只要你被檢舉就會這樣，無關是非對錯。」還有網友笑回「人工智慧不足處請自己用工人智慧補齊」、「或許，這是 FB ( META ) 股票跌了又跌的原因之一吧？！」、

事實上，吳淡如因時常在臉書PO出一些理財資訊，而被詐騙集團盯上，曾有假帳號冒充吳淡如的名義去詐騙。對此，吳淡如日前還發文表示友人潛入相關詐騙群組，並且還公布了詐騙集團的對話紀錄截圖，以及其中各種「反詐騙」的洗腦話術，呼籲網友們擦亮眼睛，不要再次上當受騙，並指出「如果有人傳連結給你說要退款什麼的，不要相信。」