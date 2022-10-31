懷孕是人生大事，由於女性荷爾蒙發生變化，加上生活型態急遽改變，可能引發焦慮等負面情緒，生理上也因為胎兒慢慢長大，挺著大肚子連睡覺都不方便。國家衛生研究院以健保資料庫資料分析發現，近年孕婦使用鎮靜安眠藥比率逐年下降，但使用高劑量的比例卻增加，顯示孕婦身心狀況是值得重視的問題；其中以第一孕期使用量最高，反映出女性懷孕初期面臨極大身心挑戰。

國衛院群體健康科學研究所團隊利用健保資料庫資料，經過去識別化之後，分析2004年到2017年超過263萬筆孕婦活產紀錄，發現近14年來孕婦使用處方鎮靜安眠藥比例從4.1％下降到2.9％；另根據世界衛生組織「每日定義劑量」（DDD）分析，孕婦被處方鎮靜安眠藥達到治療劑量（0.5DDD）的比例，從0.1％增加到0.4％，反映出國內近年來憂鬱症和焦慮症診斷增加情形。

國衛院群體健康科學研究所副研究員級主治醫師林煜軒說明，該研究中9成孕婦被處方鎮靜安眠藥劑量都小於0.5DDD，通常是暫時性的睡眠問題，如果大於0.5DDD，代表是有長期精神情況；這項研究也反映出國內孕婦雖然安眠藥處方比例下降，但須逐漸重視孕婦精神健康，臨床應提供個別化評估及治療。

該研究也發現，孕婦在第一孕期（懷孕第1到3個月）被處方鎮靜安眠藥比例最高。林煜軒指出，推測是懷孕初期面臨未來家庭結構改變、工作生活等各方面調整，造成較大的身心壓力而增加睡眠困擾，或是仍不知道懷孕而少量暫時性使用藥物。

許多孕婦擔心服用藥會影響胎兒健康，該如何取捨？國衛院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠指出，鎮靜安眠藥在精神科用藥中安全性算高，雖然動物實驗發現造成部分先天性缺損，但在人體沒有充足的證據，因此臨床上仍建議與醫師充分討論，在安全範圍內使用，以兼顧孕婦及胎兒健康。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈受訪指出，孕婦用藥前務必經醫師評估，通常會先尋求其他方法，例如適度運動、減少滑手機、改善睡眠環境，或是針對失眠的生理或心理原因對症改善，如果仍無法改善，使用安眠藥是最後一個方法。