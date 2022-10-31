主辦單位並請來2022「藍色公路」代言人艾瑞克現身記者會，與大家分享戰地秘境之美(于家麒攝)

「藍色公路」將帶領遊客飽覽鮮少曝光的獅嶼、猛虎嶼等海上戰地秘境的神秘面紗，體驗不一樣的金門之美(于家麒攝)

受疫情影響下，金廈小三通被迫關閉，使得金門地區的觀光旅遊相關產業進入寒冬。為吸引觀光人潮再度回流，金門縣政府與在地旅遊業者於今(31)日上午舉行記者會，共同推廣「藍色公路」海上遊程，帶領遊客飽覽鮮少曝光的獅嶼、猛虎嶼等海上戰地秘境的神秘面紗，體驗不一樣的金門之美。

2022藍色公路一系列的推廣活動，是由金門縣政府向交通部航港局爭取相關行銷經費，搭配金門在地旅遊業者一起共同推出，讓民眾可以搭乘新式遊艇暢玩藍色公路海上遊程，不僅可以走訪特殊航線，還可以體驗搭遊艇出遊，一覽金門離島奇景、軍事秘聞以及觀夕陽、賞夜景。

此外，為提升遊程內涵與解說人員服務品質，主辦單位並辦理「金門藍色公路隨船人員解說教育訓練-海上實地課程」，讓民眾願意參與並前往金門旅遊，拉近彼此的心，享受美好，感受愉悅的心靈。

縣府秘書長陳祥麟表示，金門自2021年起推動「藍色公路」海上遊程，短短兩年間累計已突破2萬人次，相關旅客統計非金門籍搭乘體驗遊客高達9成5，且國內知名票券網站KKDAY、KLOOK上之評價，皆為5星好評，顯見金門地區「藍色公路」的轉型推動，已逐步成為旅客來金門必遊行程之一。

主辦單位也拿出誠意，從10月31日開始至11月1日共免費辦理兩梯次藍色公路限定特色遊程，以及四場次藍色公路海上遊程體驗，串連金門在地業者共同行銷，並安排專業培訓導遊隨團遊程解說，讓民眾乘著藍色公路航向幸福。限定特色遊程包含體驗古裝、旗袍服裝體驗，走訪金門戰地古蹟，還可以享用金門在地食材美食；但比較可惜的是，藍色公路海上遊程體驗則因近日海上風浪過大被迫延期舉行。

2022金門藍色公路商家參與「ITF台北國際旅展」全力宣傳年底觀光主題，不僅現場推出超值旅展船票價，還有超吸睛數位拍貼機，供民眾選擇3款藍色公路邊框，只需要現場拍照並掃描QRcode就可以下載藍色公路拍照照片，象徵藍色公路遊程啟航，邀請民眾前來金門搭乘藍色公路線上遊程。

此外，只要於藍色公路櫃檯消費滿兩千即可參與轉盤抽抽樂，希望提升民眾買氣。2022金門藍色公路系列活動邀請您一同共襄盛舉，詳細活動內容歡迎洽詢「金門地區藍色公路」粉絲專頁。