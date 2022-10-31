吳青峰新歌（......當幽靈失靈）MV。（環球音樂提供）

吳青峰登上VOGUE數位封面。( VOGUE Taiwan提供 攝影／Tim Ho 場地／臺北表演藝術中心)

吳青峰近期工作滿檔，除了發行新專輯《馬拉美的星期二》之外，登上台北時裝週壓軸演出，還拍攝了VOGUE數位封面，身著時尚大衣穿梭在臺北表演藝術中心的大劇院及球劇場。他笑說自己個性有點像藤蔓，如果有一個可以將就的地方，就會在這上面長出屬於自己的姿態，然後找到樂趣。

他分享自己的人生歌單，「我常常用歌曲來記憶生命中發生的事情，我人生很多的刻度是用歌曲在記憶。」包括引領青峰進入流行音樂的王菲，或是在猶豫自己是否該繼續歌唱，而拯救他的〈橄欖樹〉。在青峰人生中，因為這些具有意義且影響深刻的歌曲，不僅陪伴他度過人生每一刻，也造就出如今創作力十足的吳青峰。

他先前曾預告《馬拉美的星期二》MV將陸續於星期二釋出，今日曝光吳青峰《馬拉美的星期二》MV沙龍日期，除了明日11／1即將上線的（......當幽靈失靈），未來11／15、11／29將再帶來兩支新歌MV。

吳青峰新歌（......當幽靈失靈）歌曲邀請到大提琴家Yoed Nir一同合作，歌曲講述創作過程中，有很多糾纏不放的回憶及過去，像幽靈般一直在身邊飄忽不定。青峰表示：「有時候這些回憶就像幽靈一樣糾纏著我，但我選擇把他們放在身上往前走，不去意會、面對這件事情。」而在MV中，導演林毛利用許多糾纏不清的意象，以一種害怕被追逐又渴望被追逐，彷彿讓青峰在半夢半醒之中遊蕩。有趣的是，MV拍攝日是恰巧是鬼門關前一天，在結束拍攝收工時鬼門也剛好關了，讓青峰笑說：「我們真的見證了幽靈失靈的那一刻。」