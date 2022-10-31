巴金森氏症是不可逆的腦部退化性疾病，嚴重會達失能，一般多對患者會手抖、動作慢較為熟悉，但醫師表示，目前研究發現，「非動作症狀」更早出現，且近來的研究也發現，患者在年輕時多半有便秘的問題，甚至會嗅覺異常，近年來觀察發現，以50歲發病者發言，在30歲就有便秘、嗅覺異常，40歲時做夢時會拳打腳踢，提醒民眾若能早期發現，可及早治療，有效延緩病情惡化。

罹患巴金森氏症的比率在60歲左右的族群約1%，到了80歲以上族群約2%；大家對於巴金森氏症的「動作症狀」，例如手抖、小碎步、動作緩慢較為熟悉，致病原因至今還不明，但普遍認為和遺傳較為相關，男性高於女性，新光醫院神經內科醫師劉子洋在《健康2.0》節目中表示，由於此病會對於腦部造成損傷，許多患者日後也會失智，若未良好治療，未來將失智、失能。

他表示，除了動作性症狀外，近來醫學界也發現，非動作症狀可能比動作症狀更早出現，且隨著巴金森病程進展逐漸惡化，若在50歲發病，患者可能在30歲時會注意到有便祕、嗅覺異常的毛病，40歲做夢時就會配合夢境拳打腳踢，同時開始出現憂鬱焦慮症狀。

腦部慢性退化症狀為何會出現便秘問題？劉子洋說明，此因腸子有很多神經元與大腦關，因此患者發病前就開始有便秘的狀況。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄也表示，今年一份針對美國3818名獨居長者所做的研究發現，常做惡夢者罹患巴金森病機率是做每周做惡夢小於1次的2倍，若再回溯到發病前5年，常做惡夢者罹病的機率更達3倍以上，且夢境愈具攻擊性、愈緊張刺激者，發病後的惡化速度愈快。