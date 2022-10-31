國王籃球隊球員戴維斯與啦啦隊成員謝逸霏參與公益拍攝。（新北市消防局提供）

中信特攻籃球隊球員劉韋辰與啦啦隊成員貴貴參與公益拍攝。（新北市消防局提供）

本此消防形象月曆結合新北市網美景點。（新北市消防局提供）

新北市消防局今（31）日舉行「2023新北消防形象月曆」發表會，今年以「安居樂業，新北尚好」為主題，特別結合新北市各知名網美景點，如三芝海上平台、碧潭水舞、熊猴森樂園及五股夏綠地等，結合消防人員「陽光」、「強健」的健康體態，展現新北市獨特的城市美學及消防英勇活力。

新北消防月曆推出迄今已15年，本次消防形象月曆遴選內外勤優秀消防人員參與形象代言拍攝，除了有身材健美的消防猛男，還有4位活潑陽光的消防女力加入，更邀請國王籃球隊球員戴維斯與啦啦隊成員謝逸霏、中信特攻籃球隊球員劉韋辰與啦啦隊成員貴貴參與公益拍攝。

各月份代言人除有健美的體魄，各自也都另有才藝，3月代言人羅兆玟及9月代言人黃兆揚曾分別代表台灣參加過國際射箭及輕艇水球賽事，6月份代言人黃志賢則曾得過2020年全國傑出優秀青年代表。

消防局表示，本屆消防月曆與全家便利商店合作販售，自10月26日開市預購，售價皆為119元，取自諧義119，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，而銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，發表會當天舉行公益認購活動，所得全數將贈與本市公益用途。