中央流行疫情指揮中心今天公布國內新贈2萬2634例新冠確定病例，其中有2萬2593例為本土個案，41例境外移入，與上周一的2萬6336例相較下降約14.2％，指揮中心表示，這顯示國內疫情已逐步脫離高原期。

指揮中心表示，上周累計確診數為23萬9746例，與前一周的26萬5945例相比下降約9.9％，這已是連續三周出現下降趨勢，而今天新增的個案數分別以新北市增加3804例最多，其次依序為台中市3006例、高雄市2765例、桃園市2567例、台北市2025例、台南市1929例。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為30例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月23日至10月28日，死亡日期介於7月3日至10月28日。

指揮中心指出，今日共新增59例死亡個案，其中一例為年僅40多歲的男性，沒打過疫苗，有糖尿病、高血壓病史，4月21日起因出現呼吸道症狀、快篩陽就醫，診斷為新冠感染及急性氣管炎，通報後執行居家照護，但隔天就被發現昏迷在家中死亡，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。另今天新增的中重症個案共171例，其中有127例為中症病患，重症為44例，無新增兒童或青少年重症。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本、韓國(各2例)，美國、新加坡、德國、加拿大 (各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至10月30日。