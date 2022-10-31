新北市第三選區（新莊）今年18人登記參選，角逐7個議員席次，除了藍綠陣營爭取連任的現任議員外，都各派出2名新人參選，希望能夠多爭取一席，來加強黨內在該區的優勢，但受選情較冷影響，使得新人民調皆落在安全名單之外。

不過在何淑峯等人判刑定讞、褫奪公權的新聞傳出後，外界一致認為，國民黨的戴湘儀將會是最大受益者，很有機會靠著婦女保障名額當選，大幅提高勝選機會，不過她本人日前受訪時則否認這樣的看法，她認為這反而是危機的開始，讓她可能面臨票源被分散的風險，不認為這對她是有利的消息。

國民黨另一名新人，現任議員、「新莊媽祖婆」黃林玲玲的兒子黃聖超，本屆也從母親手上接下棒子，希望延續家族在新莊的政治勢力，但是他也表示，目前這個事件對於自己的選情是否有加分的效果，還很難看得出來。

黃聖超指出，這個事件反而讓新莊的選情變得複雜，因為何淑峯在地方上服務已經相當久，支持者的票源很多樣化，所以票源會怎麼分散，目前也都還在觀察，甚至很可能支持者會選擇不出來投票，只能靠最後這段時間持續加強與地方選民互動做最後衝刺。

而綠營新人翁震州則是認為，目前態勢一定對國民黨比較有利，因為婦保的名額幾乎是戴湘儀拿走，而且何淑峯的支持者短時間很難轉移給特定的候選人，所以自身還是要努力來爭取選區的民眾認同。