大陸海南文昌航天發射場今（31）日下午將由長征五號B遙四運載火箭，運送「夢天」實驗艙發射升空。夢天實驗艙發射成功後，中國空間站三艙T字的基本構型將完成，大陸載人航太「三步走」發展戰略也將邁出重要一步。

澎湃新聞報導，此次發射任務有三大看點，首先是空間站重量紀錄刷新。9月30日，經過約1小時的天地協同，「問天」實驗艙進行了轉位，空間站組合體由兩艙一字構型轉變為兩艙L構型。夢天實驗艙加入後，將標誌中國空間站三艙T字基本構型完成。

目前，在軌運行的中國空間站組合體包括「天和」核心艙、問天實驗艙、神舟十四號載人飛船、天舟四號貨運飛船，23噸級的夢天實驗艙就位後，空間站組合體的重量將達到約91噸，成為大陸目前在軌運行最大的航天器組合體。報導指出，在今年底，大陸還將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，實現6名太空人同時在空間站工作，空間站的重量將達到100噸級。

第二點是作為空間站艙段的專屬「坐駕」，長征五號B運載火箭的表現在這場收官之戰中的表現備受矚目。長征五號B運載火箭是為滿足空間站艙段發射任務而研製的一款大型液體運載火箭，也是大陸最大的現役火箭，近地軌道運載能力達到25噸，能夠托舉起重達20噸以上的空間站艙段進入太空。

據中國運載火箭技術研究院專家介紹，此次發射的長征五號B遙四運載火箭根據夢天實驗艙的形狀、重量進行了訂製化設計，專門在火箭整流罩上設計了操作口的開口；為滿足夢天實驗艙上升段無線通訊的需求，在火箭整流罩上也專門設計了整流罩相應的透波口；在軌道方面也對滿足夢天實驗艙入軌的需求進行軌道的設計，以及入軌精度的詳細評估。

第三點是，相較於問天實驗艙集平台功能與試驗載荷功能於一體，夢天實驗艙的側重點則是實驗。中國載人航太工程新聞發言人、中國載人航太工程辦公室副主任林西強日前介紹說，夢天實驗艙配置了一個貨物氣閘艙和一個艙外展開試驗平台，科學試驗設備可以通過貨運飛船運送到空間站，再通過貨物氣閘艙把載荷送到艙外，由機械臂或者太空人安裝到艙外的平台上，實現艙外試驗項目不斷更新。

此外，問天實驗艙主要面向空間生命科學研究，夢天實驗艙則主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理，以及航太技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支援開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究，以及超冷原子物理等前沿實驗研究。