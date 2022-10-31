高雄市長陳其邁出席黃線YM01機廠動土典禮，並下達命令，稱黃線2028年完工，只能超前不能落後。（崔正綱攝）

今日高雄捷運黃線YM01標機廠統包工程動土，也代表規畫5年的高雄捷運黃線正式邁進一大步。對此，高雄市長陳其邁出席動土典禮表示，黃線串聯亞洲新灣區、鳳山、鳥松各大生活圈及多所學校醫院，要求高雄市捷運局如期2028年完工，只能超前不能落後。

高雄捷運黃線自2017年3月27日開始規畫，於2019年5月24日行政院核定可行性研究報告，後來2021年12月20日國發會審查通過，終於在今年3月21日正式獲行政院核定，並於8月26日完成YM01機廠決標，今日動土，也代表5年的規畫正式邁進一大步。

陳其邁表示，黃線串聯亞洲新灣區、鳳山五甲、衛武營、文山特區、鳥松，沿途行經3所大學、7所高中、3間醫院、各大生活圈等，涵蓋高雄116萬人口服務區，並下達命令，要求捷運局同仁如期如質2028年完工，只能超前不能落後。

副市長林欽榮指出，黃線雙環系路網，把高雄市密集人口區連動起來，透過高捷紅線、黃線、輕軌、鐵路地下化4線齊發，產生更大TOD（大眾運輸導向型發展）效應，預計完工後從18萬旅次，上升至66萬。

捷運局表示，黃線串聯高雄既有軌道系統，讓整體轉乘站點將增加至19處，可望大幅加密高雄大眾運輸系統密度，提供更便捷舒適的運輸環境。

鳥松區大華里長蔡美蘭表示，黃線能夠為附近正修大學的學生、去長庚醫院看診的長輩們提供更便捷的服務，但黃線行經本館路段曾有多次淹水的紀錄，擔心淹水會影響捷運的通行。

黃線總長約22.91公里，整體路線為倒Y字形，共設置23座車站，包括22座地下車站、1座高架車站及機廠一座。行經高市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，總經費1442.37億元，其中，中央負擔833.82億元，地方自籌608.55億元。