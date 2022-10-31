民眾自備飲料杯逐漸成為環保趨勢，環保署今(31)日公布「循環（外借）杯良好服務指引」，明年起連鎖便利商店及連鎖速食店至少須有5％的門市提供循環杯借用服務。環保署表示，租借的循環杯在其他連鎖品牌商家同樣享有自備價差5元優惠，但不包含同體系業者。

連鎖便利商店及連鎖速食店自2023年1月1日起應有5％比例門市以免費方式提供循環杯供消費者借用，並於消費者歸還循環杯時退還押金，而押金之收取及退還方式、循環杯之借用流程及歸還方式由業者自行訂定。

環保署表示，於點餐及結帳櫃台購買飲料時，循環杯由民眾自備者，除租借循環杯原是由消費店家提供者外(即A品牌循環杯到A品牌各店消費)，均享有自備優惠。

舉例來說，於全家便利商店租借循環杯至麥當勞消費，可享5元的自備優惠，但若在全家便利商店消費則無法享有價差優惠。

另外，目前員工及民眾皆不易辨識何謂循環杯，該如何提供樣本供業者參考？環保署表示，只要是可重複清洗使用且符合衛福部「食品器具容器包 裝衛生標準」相關規範的飲料容器及杯蓋，且非一次用飲料杯，即為可使用的循環杯。其使用之循環杯廠商、規格、 材質等相關規範則由各家業者自行評估選擇，不納入強制規範。

環保署表示，目前循環杯使用後均可至原品牌業者提供借用服務之門 市進行歸還，無須歸還至原借用門市；另有部分品牌業者採行第3方循環杯借用服務，可跨品牌至其他提供借用服務之門市或自助歸還站歸還。