善化區王姓男子為視障者，竟能透過手機讀音軟體在網路交友，他認識1名女網友以為遇上「真愛」，不料對方卻將他當成「肥羊」，雙方認識不久，女方即以裝修房子為由，要他匯款45萬元，他到銀行臨櫃匯錢時，引起行員懷疑，即時報警攔阻。

網路交友充滿愛情陷阱，31歲王男因眼睛失明，作著月領2萬5000元的按摩工作，私下渴望找到交往對象。他最近以手機讀音軟體，透過語音讀出對方傳來的字句，再回傳自己語音方式與人對談，從網路認識1名女網友。

王男靠著打字讀音聯繫的方式談戀愛，每天聽女方傳來噓寒問暖的字句十分受用，認為遇上真愛，不料遇上的卻是詐騙集團，將他當成肥羊。

女方見王男陷入熱戀，過沒幾天，即以裝修房子為由，向他借45萬元，要他到銀行匯款。

得知愛人手頭困難，王男緊急「為愛伸援手」，立刻從家中搭計程車到銀行臨櫃，告知要匯款45萬元，行員覺得匯款帳戶有異，進而詢問用途，他隨口以「買黃金」塘塞，遭到懷疑，追問之下，他再改稱要「裝修房子」，懷疑他遭詐騙，暗中報警。

到場的警員了解王男雙眼已盲，在不知對方長相，只聽打字讀音的情況下，就傾心交往，十分訝異。他不願多談2人認識交往過程，警方查看雙方在聊天室內的交談內容，見女方已收回不少對話訊息。經警方一番苦勸，王男才醒悟掉入網路詐騙陷阱，打消匯款念頭。