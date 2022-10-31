李婉鈺積極投入選戰，爭取地方選民的支持。（李婉鈺競選辦公室提供）

「雲林女兒」李婉鈺昨舉辦競選總部成立大會，除了展現重回新北市議會的強烈企圖心之外，更找來雲林縣長張麗善錄製打氣影片，隔空為她造勢，這也是繼上次李婉鈺雲林簽書會之後，2人再次於選戰活動中密切互動，更有積極爭取旅北雲林人支持的意味。

雲林人在新北市設籍人口超過40萬，因此每到選舉時，雲林鄉親的支持成為兵家必爭之地，李婉鈺本屆以無黨籍身份投入新北市板橋區的市議員選戰，積極尋求重返議會，因此這次的競總成立大會，除了雲林同鄉會之外，也找來雲林縣長張麗善錄製影片，特別為她加油打氣。

對於張麗善拍片支持，被問到是否等同國民黨的支持？李婉鈺表示，張麗善是雲林人的大家長，她第一次參選的時候，民進黨的蘇治芬縣長也支持她，雲林人在新北市有超過40萬人，雲林人挺雲林人，沒有分藍綠，「我們都是『雲林尚大黨』！」

李婉鈺也說，自己是板橋唯一雲林籍的市議員候選人，上次回故鄉舉辦簽書會，張麗善也親自到場祝福，這次特別錄製影片替她加油打氣，也顯示雲林人支持雲林人，代表雲林人對鄉親的支持。

張麗善在影片中，表示和婉鈺認識許久，肯定她是一個認真負責的女政治家，呼籲在板橋的雲林鄉親要全力支持11號李婉鈺，讓她能順利進議會，日後可以「南北連線」服務鄉親，而李婉鈺也讚許張麗善是優秀的縣長，希望在她的祝福下，可以一步一腳印，透過板橋的民眾一票一票幫自己拉票。