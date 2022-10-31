哈利王子和兩名前任女友在堂妹的婚禮上相遇

薩塞克斯公爵哈利明年1月10日將推出長達416頁的大爆料式回憶錄《備胎》（Spare），而1位消息人士說，他曾要求朋友和舊愛幫忙。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，王室專家認為，他為了宣傳新書，發行前可能會返英。而1名消息人士透露，哈利曾聯絡以前的朋友，甚至舊愛，要他們接受為回憶錄執筆的普立茲獎得主莫林格（J. R. Moehringer）訪談。

不過，其中多數人都大吃一驚，並委婉拒絕了。 「哈利確實連絡過，而朋友和女友都很客氣地說，他們會想想，」這位不願具名的消息人士說，「但最後多數人都說不。」

但諷刺的是，要是有蛛絲馬跡顯示，他們膽敢和媒體說什麼，哈利就會大發雷霆，但當他需要幫忙時，卻又要對方這麼做。

哈利2018年迎娶梅根前，曾有兩段廣受矚目的戀情。其中1位是和他交往兩年，到2014年分手的模特兒與舞者波娜絲（Cressida Bonas）。而他第一位公開交往的女友，則是從2004—2010年，和他愛情長跑了7年的辛巴威富商千金德薇（Chelsy Davy）。她們自從和哈利分手後，便對和王室成員交往的情事絕口不提。目前還不清楚，哈利是否找上她們。

不過，德薇2016年曾向《泰晤士報》（The Times）坦承，媒體的關注令她陷入掙扎。「沒錯，那很難熬，真的是瘋狂，恐怖和不舒服無所不包，」她說，「我應付不來，我很年輕，想要當個正常孩子，而那太可怕了。」

由於哈利出版回憶錄的日期逐漸逼近，據說王室核心成員準備硬著頭皮面對。王室專家鮑爾（Tom Bower）警告，這本回憶錄將成為哈利夫婦成敗的關鍵。而1名消息人士說，王室肯定不會有個輕鬆的耶誕。