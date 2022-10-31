美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO）近幾年可說是愛情事業兩得意的女星之一，除了在2020年創立美妝品牌之外，也與男星班艾佛列克（Ben Affleck）相隔17年上演世紀大復合，轟轟烈烈的愛情讓人羨慕不已，但珍妮佛依然把自己的生活過得精采，經常透過社群平台與粉絲互動，最近她曬出幾張「內衣床照」辣翻粉絲。

翹臀珍身材火辣，從不吝惜秀出自己的好身材，經常以緊身衣、迷你裙露出豐滿上圍和修長美腿，就連居家服也走性感路線，她日前在個人IG放上自己的居家照，白色罩衫下是白色蕾絲內衣，露出深邃的事業線，搭配招牌甜美微笑，粉絲刷一排愛心大讚她又美又辣。

事實上，珍妮佛羅培茲擁有精緻五官與超狂葫蘆身型，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來還跨足影視圈，在《女傭變鳳凰》、《舞孃騙很大》等電影中創下驚人票房，也成為最高片酬的拉丁女星。2020年底她更推出個人彩妝品牌「JLO Beauty」，成為全方位的女性企業家，事業再度攀向巔峰。