黃國倫、寇乃馨特別訂製艾成唱歌給母親聽的造型蛋糕。（黃國倫提供）

王瞳透過視訊替婆婆慶生。（黃國倫提供）

寇乃馨（左）、黃國倫幫艾成母親慶生。（黃國倫提供）

歌手艾成在8月逝世，過去與他交情深厚也是《超級偶像》評審的黃國倫與妻子寇乃馨，日前因工作飛抵馬來西亞，也在昨（30日）陪艾成母親慶生，並送上造型蛋糕，蛋糕上面的情景是在天堂的艾成，開心彈著吉他唱歌為媽媽祝壽，鋼琴造型卡片上也寫滿對於艾成的肯定；艾成的愛妻王瞳不僅用心製作21分鐘的祝賀影片，還視訊連線隔空為媽媽慶生。

黃國倫、寇乃馨夫妻檔日前經8小時轉機飛抵馬來西亞的古晉，應砂勞越「蒙福教會」邀請，三天中接連舉行了4場大型福音音樂會，在滿場數千人的觀眾席上，最特別的是，前排的VIP座位上還有艾成的雙親和家人們！每一場演出，黃國倫在台上動情演唱並分享生命見証，艾成媽媽就連續每一場都在台下淚中帶笑全程聽，她更感動的跟寇乃馨說：「國倫老師和艾成真的好相像啊! 仿佛看到艾成又在台上！」

聽完全程分享，艾成媽媽說國倫老師的人生經歷和艾成有許多相似處，兩人執著的性格也相似，台上風格也是能說能唱，既幽默又感人！難怪兩師徒緣分深，艾成最敬愛國倫老師，國倫老師也最疼愛艾成。

寇乃馨說：「這趟古晉旅程，我們好感動，我們和艾成家人聊了好多關於我們想念的成成⋯覺得艾成好像不曾離開！艾成媽媽說，她相信成成只是搬家到了天國！家人們都期待艾成的生命影響力能持續傳遞愛！他的音樂也表達著～愛是永不止息！」