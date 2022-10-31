立法院本會期最受關注的，就是要審議15年未修的菸害防制法，行政院力推衛福部版本希望能三讀修法，但婦幼團體認為國民黨團在政黨協商用盡方式拖延審議，看似挫了民進黨銳氣，卻未把民眾健康放在第一位；長期關注菸防法的新北市家長志工協會理事長何若萍今天說：「國民黨若真的愛護民眾健康，就不要躲在戒菸團體背後，乾脆一次性修法，全面禁售紙菸，問題是國民黨敢嗎？」

把「禁售紙菸」當成終極目標的何若萍，提出台大退休教授魏國彥的投書讓大家深思，因為魏教授依照美國《內科醫學雜誌》的報導，提醒所有擔心菸害傷身的民眾，這份報導訪談超過一千名醫師，他們不認為尼古丁的攝入與慢性阻塞性肺病呈現正相關。雖然尼古丁是菸草製品讓人成癮的原因，但大多數菸草引發的疾病，主要是菸草燃燒時產生的煙霧與有害物質所致。

何若萍表示，大家都知道吸紙菸有害，卻不知道為害的原因或是最致命的物質是什麼？就誤認最常被人們熟知的「尼古丁」是元兇罪魁，成了眾矢之的；多數人都不知道，最可怕的其實是菸草產品燃燒過程中所產生的化學物質。

何若萍因此多次帶領婦幼團體走上街頭，先是以「拒絕二手菸、勇敢禁紙菸」、「創造無菸島、健康護台灣」等訴求向立法院各黨團陳情，更進一步發起「烤玉米能賣、煮玉米不能」的活動，引起了社會上廣泛的討論；這些活動凸顯出火燒菸草可以賣，但蒸煮菸草就不行，如果政府今天決心反菸，那就全部都禁，為何是這種做半套？

婦幼團體質疑，既然衛福部專家在審慎考量過後，推出最符合台灣民眾健康利益的政院版菸防法修正案，那些立場搖擺還不顧民眾健康與權益的立委，還躲在特定團體背後阻擋修法，難道是為了要幫傷害民眾健康的利益護航嗎？

由於菸防法的修法延宕，一拖就是15年，何若萍最憂心的是，根據國民健康署的調查，有抽菸的青少年，超過九成都是抽紙菸；而對身心健康傷害最深的也是紙菸，看到這樣的數據，何若萍看著協會志工們的小孩，語重心長地問了一句：『等一個健康法案修法要多久，15年！夠不夠？』

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