高市府今（31）日宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，而「半導體S廊帶服務中心」也同時揭牌。（柯宗緯攝）

高市府今（31）日宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，而「半導體S廊帶服務中心」也同時揭牌。（柯宗緯攝）

高市府今（31）日宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，而「半導體S廊帶服務中心」也同時揭牌。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁力拚連任，再打政績牌。高市府今（31）日宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，而「半導體S廊帶服務中心」也同時揭牌。陳其邁強調，面對未來諸多挑戰，市府將扮演企業最強後盾，將協助廠商一條龍服務解決各項問題，共同攜手打團體戰。

陳其邁指出，高市府在這2年推動半導體生態系，希望達到完整強韌生態系，尤其面對地緣政治改變，半導體從材料、設備、研發等，未來勢必面對更多挑戰，因此為了讓業者即時反應、風險降低、好的投資環境，從育才、技術創新等，也需要打團體戰。

陳其邁提及，半導體本身為巨額投資，時間就是個風險，因此若將時間縮短，就等同把風險降低，未來「半導體S廊帶服務中心」成立後，高市府會提供最完善、快速的服務，簡化行政程序等，「找我們就對了」，也感謝企業投資高雄、投資台灣。

沈榮津指出，蔡英文總統在國慶演說中揭示，將強化經濟產業韌性，而南台灣半導體S廊帶成形，預料帶動高雄經濟繁榮，也促進台灣科技產業蓬勃發展，中央及地方政府將持續努力，並確保半導體人才供應，每年將新培育1萬名半導體人才，也攜手成大、中山等半導體學院，共同擔任半導體護國群山重要的後盾。

經發局長廖泰翔說明，「半導體S廊帶服務中心」偏向一個平台性質，由經發局去串聯各界跟對接相關的資源，而透過此次大聯盟成立，進一步了解產業相關需求從土地、人才培訓，以及未來產業上下游研發性合作等。

廖泰翔也透露，今天參與產業包括世界先進、南亞科、科林研發、美光科技等都前來參與。至於未來是否到高雄投資？他僅低調說，會持續媒合及服務廠商需求。

高市府今串聯近百家進駐廠商及15所大專院宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，至於「半導體S廊帶服務中心」揭牌，後續將由高市府經發局提供單一窗口服務，公私協力方式，從國際合作、專業人才培育、產業空間布局、新創育成、技術研發等全方位服務企業。