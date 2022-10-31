上海迪士尼度假區今（31）日發布重要通知表示，根據疫情防控要求，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）於10月31日起暫時關閉，即刻生效。恢復運營時間一旦明確，將及時告知。度假區制訂了相關票務的退改細則。

關於目前在上海迪士尼的遊客，「上海發布」微信平台回應說，目前園區不進不出，當前在園遊客要等待現場核酸結果陰性後才能按現場指揮有序離開。而10月27日起入園的遊客都需要進行三天三檢。

北京環球影城近期也暫停開放，北京環球度假區官方微博30日表示，根據北京市疫情防控要求，北京環球度假區已完成園區深度清潔消毒工作及相關風險排查，於10月31日恢復開放。

北京環球影城主題公園將於10月31日正式開放，運營時間為上午10時至下午7時。北京環球城市大道將於同日恢復營業，營業時間為上午8時至下午9時。環球影城大酒店、金諾度假酒店也將於同日上午9時起向入住客人開放。