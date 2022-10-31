中央流行疫情指揮中心今天公布本土首見2株全新病毒株，分別為BF.7與XBB病毒株，感染源皆不明。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的的2例本土新病毒株，分別位於北部與南部，2例都接種過3劑疫苗，其中一例為北部40多歲男性，曾在8月底感染過，這次則確診XBB病毒，研判是不明感染源的社區感染。

新興Omicron變異株監測結果。(指揮中心提供)

另一例XBB個案則位於南部，為60多歲女性，曾打過3劑疫苗，無國外接觸史，10月19日因症狀就醫，經PCR確診為BF.7。

羅一鈞表示，上周共完成165例病毒基因定序，其中有139例為本土個案、29例境外移入，本土個案中仍有134例為BA.5，占比達96％，其他則包含3例BA.2，以及本土首見的BF.7、XBB各1例。

上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。(指揮中心提供)

境外移入方面，上周持續驗出5例XBB與1例BQ.1，XBB個案全數來自東南亞，分別自新加坡、印尼、印度、泰國入境；BQ.1則來自加拿大，皆是在入境出現症狀由PCR驗出，主要症狀包含發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、嘔吐等。

截至目前，邊境共累計6例BQ.1、6例XBB、4例BF.7，羅一鈞說明，根據世界衛生組織統計，XBB已在全球35個國家發現，盛行率約1.3％，但從新加坡的經驗來看，該病毒株已有提前趨緩的走勢，且依據他國資料，XBB並未增加疾病嚴重度，且目前無證據顯示XBB具有Omicron免疫逃脫的性質，因此仍不被認為需要高度關注。