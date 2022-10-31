美國期中選舉即將於11月8日登場，在新罕布什爾州共和黨國會初選出線的新秀李威特可望寫下紀錄，以25歲之姿進軍國會，成為最年輕的女性議員。

李威特回憶起2018年的某一天，她的朋友們正在觀看美式足球比賽，而她則在學生餐廳裡填寫表格，申請成為白宮實習生。

李威特（Karoline Leavitt）接受美聯社訪問時說：「我記得我當時想著，『如果我抓住這個機會，那就值得錯過世界上任何一場美式足球賽』。」

後來，她順利進入白宮實習，最終在前總統川普的白宮新聞辦公室任職，接著成為美國共和黨明日之星斯特凡尼克（Elise Stefanik）的通訊主任。

2014年，斯特凡尼克以30歲之姿，成為最年輕的女性國會議員，在她的鼓舞下，李威特如今正在競選眾議院席位，25歲的她可望在11月8日的期中選舉日締造歷史，打破民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio Cortez）2018年以29歲之齡當選的紀錄。

李威特毫不掩飾她對川普的支持，如果她能在今年競爭最激烈的選戰之一中，擊敗擔任兩屆聯邦眾議員的民主黨對手巴帕斯（Chris Pappas），她將成為下屆國會中的最年輕成員。李威特比同為Z世代候選人、民主黨籍的佛羅斯特（Maxwell Alejandro Frost）小7個月，後者正在競選佛羅里達州國會眾議員席位。

新罕布什爾州的選戰，將考驗極右派候選人對這個長期傾向支持民主黨的州的吸引力，期中選舉向來被視為是對現任總統政績的公民投票。

新罕州第一國會選區過去經常上演政黨輪替。在現年42歲的巴帕斯於2018年贏得席位前，這個選區在7次選舉中5度變天。這個選區包括該州人口最多的城市曼徹斯特（Manchester）、沿海的朴茨茅斯（Portsmouth）和更北部的農村地區。

李威特9月贏得新罕州共和黨初選的國會席位提名，她在初選前的辯論中說，「我一直是這場選戰中，唯一一個說我相信2020年大選是從川普總統手中被偷走的候選人」。

來自兩黨的許多聯邦和地方選舉官員、全美各地法院、前競選團隊高階成員，甚至是川普麾下的司法部長，都曾表示沒有證據顯示2020大選發生舞弊。川普最近力挺李威特，讚她表現「極好」。

李威特認為，巴帕斯支持的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），實際上會在家庭陷入困境時加劇通膨。她也在自己的競選網站上承諾，若她當選國會議員，她將成為「無所畏懼的反墮胎倡議者」。她說她支持讓州立法機構就墮胎法規做出決策，並將反對聯邦禁止墮胎。

李威特說，她在白宮工作經驗讓她為成為國會議員做好準備，因為西廂辦公室（West Wing）「可說是節奏最快、壓力最大的工作環境之一」。

她還說，年輕將是她入主國會的一大優勢。

斯特凡尼克獲選美國聯邦眾議院共和黨團主席後，如今已是共和黨聯邦眾議院第3號人物，也是眾院權力最大的共和黨女性，她很早就表態支持李威特，稱她是「共和黨內的後起之秀，將為未來世代高舉傳遞保守價值觀的火炬」。

李威特說：「沒有人告訴她她會贏，但她始終相信自己。這對我來說非常鼓舞人心。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111031