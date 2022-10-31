余姓借錢哥今年3月在北榮中正樓前向病患家屬借3萬2000元。（資料照）

「借錢哥」余東峯多次在三軍總醫院、台北榮總醫院，聲稱自己是總統府刑警大隊幹部，藉機向病患家屬攀談，聊天過程稱父母生病，待博取信任後，商借數千元到萬元，警方又查出今年1月15、3月10日詐騙2人，共3萬7000元，檢察官依詐欺取財罪起訴。

59歲余男，多次在醫院內佯稱自己叫「高廣義」，又穿著黏貼許多臂章的飛行夾克，取信病患家屬，多次在三總、北榮與病患家屬聊天，取得信任以後，利用家屬的同理心，聲稱自己母親也需要動手術，需款孔急，並以假電話號碼留給被害人，1月間葉女則借款5000元。

另外，3月10日晚上，余男在北榮中正樓前，向方姓女子聲稱與方父認識，談話過程中，假借接電話，佯稱母親住院讓他非常著急，詐騙方女3萬2000元。

警方查出余男現已因詐騙遭羈押，涉及多起類似詐騙，卻一直使用「高廣義」的名字，聲稱與總統府高層熟稔，藉以取信三總、北榮的病患家屬，檢察官更發現余2017年7月才剛出獄，又故技重施，建請法院依累犯規定加重其刑。