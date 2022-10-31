一名網友抱怨他的妻子婚後出軌4次，每次妻子都拋下家庭離開，等到他揚言提告後，妻子才會回來，而他的父母考量「小孩需要母親」仍接納這媳婦，直到最後一次出軌，他才下定決心提告，「我的好心和心軟，不是給她踐踏的」，還說當初2人先上車後補票，後來他有驗孩子DNA，確定是自己的骨肉。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他與妻子結婚7年多、認識9年多，當初是先上車後補票，奉子成婚的下場就是妻子婚後僅1個月就拋棄他與孩子、離開家，後來也不會過問他與孩子情況，最後是他揚言要提告，妻子才勉為其難回家，他的父母心想孩子需要母親，因此重新接納媳婦。

該網友說，妻子回來家中後仍陸續出軌3次，他與孩子、父母都一直原諒對方，他最後終於忍無可忍，決定提告，「我這次決定要提告她，讓她真的知道我的好心和心軟，不是給她踐踏和（讓）她認為應該的」；還有其他網友提醒他確認孩子是否為親生，他則說有驗過DNA，確認是自己的親骨肉。

其他網友留言「出軌四次？一直出軌一直原諒，小孩在這種不正常家庭長大，也不會身心靈健全好嗎」、「我覺得有問題的是你，因為一次又一次的縱容讓她根本不把家庭跟小孩當回事」、「這種老婆，媽媽，應該大家都不要了吧」、「出軌會是習慣性的，贊成提告」、「有跡象就離了，還讓她有機會，你人真好」。