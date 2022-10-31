新冠肺炎疫情趨緩後，基隆市政府為推動國旅熱潮，於今年4月1日至10月31日開放基隆嶼登島觀光，不少民眾報名只為飽覽壯闊的山海美景，今日是登島最後一天，粗估今年度登島人數將突破5萬人。基市觀光及城市行銷處31日表示，明年將啟用全新預約服務平台供民眾查詢預約，提升遊客預訂船位便利性，船家資訊也一目瞭然。

基隆嶼有「台灣龍珠」美譽，島上濱海步道因年代久遠、老舊損壞極需整修，基市府去向交通部觀光局爭取補助經費進行全線修繕，工程於去年11月10日開工，歷經雨季、颱風、風浪大等惡劣天候考驗，終於在今年7月10日完工開放

觀銷處長曾姿雯表示，濱海步道設計原則為減量設計、就地取材、保留生態及通用設計，除拓寬步道增加安全性，融合現況地景及石頭蜿蜒前行，並於步道交會節點附近增加遮陽避雨的休憩亭及融合地景設計的導覽指標牌面，讓登島遊客耳目一新。

曾姿雯說，為推廣基隆嶼生態觀光，每年針對經營基隆嶼登島的船隻實施評鑑，要求船上服務人員參加急救訓練並取得證書，提升登島安全性。今年度市府核准登嶼業者計有20艘船，每艘船皆配有隨行專業導覽解說人員，為登島遊客進行導覽解說、安全管理及防疫宣導。

為整合基隆嶼登島管理資訊，曾姿雯表示，今年提撥經費委外廠商建置完善預約服務平台，現已進入船家測試階段。明年將推出全新平台供民眾查詢及預約，增加遊客預訂船位便利性，船家資訊一目瞭然。

曾姿雯說，未來民眾只要選定經市府核准登島的船舶，即可在基隆八斗子觀光漁港(原碧砂漁港)、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，提高旅遊資訊的可及性，萬善基隆友善旅遊服務。