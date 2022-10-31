輸送俄羅斯天然氣到歐洲的北溪(Nord Stream)管線遭破壞後，歐洲能源危機不見緩解，根據陸媒報導，為了熬過寒冷的冬季，有越來越多歐洲家庭向中國購買大量保暖神器，包括熱水袋、電熱毯等，有「光腿神器」之稱的保暖連身褲襪等也掀起搶購熱潮，歐洲訂單已排到明年5月份。

陸媒《新京報》指出，被稱為「全球小商品之都」的中國義烏海關數據統計顯示，2022年1至8月期間，義烏市出口保暖用品，包括熱水袋、電熱毯、熱汞等，銷售額高達1.9億元人民幣、年成長41.6%。此外，有「光腿神器」之稱的保暖連身褲襪及高領毛衣也成為新興熱銷產品。

大陸央視財經新聞微信公眾號報導，今年「光腿神器」在歐洲市場迎來搶購熱潮，在浙江諸暨市，不少保暖連身褲襪生產企業都在加班加點趕訂單，等待交貨的訂單已經排到了明年5月。

在諸暨市保暖連身褲襪生產企業擔任業務經理的陸華珍透露，公司今年前9個月的銷售額已經達到3000多萬人民幣，超過了去年一整年，其中出口增量最多的是歐洲。浙江諸暨某保暖連身褲襪生產企業總經理樓學松也說，生產訂單基本上排到了明年5月份，去年銷售了300多萬條，今年到現在已經賣了360萬條左右。