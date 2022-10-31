南韓首爾梨泰院29日發生推擠踩踏意外事故，至今造成逾150人死亡，男星潘柏希正好也在當地，事發後已於社群網站報平安，稍早再次發文時，仍心有餘悸表示：「原來我們剛距離死神這麼近」。

潘柏希近來與友人飛往首爾度假，梨泰院發生意外事故時，當時他人正好也在當地，但是在離開後才知道發生重大意外，從他PO出的事故現場照中，只見地鐵站塞滿人潮，當時聽到很多人哭叫的聲音，一度還誤以為是遊行效果。

潘柏希稍早再次發文，他強調自己目前很平安，也感謝這幾天傳訊關心他的朋友，回想起事件經過，他表示當時正前往事故地點，直到僅剩幾公尺距離時，突然聽到很多哭聲和慘叫聲，接著看到很多警察及醫護人員湧入現場，原本還以為是萬聖節表演，接著突然被反向的人流往回推後，同行的韓國朋友察覺有些不對勁，便要大家過到馬路另一邊，接著看到新聞時，才知道剛距離死神這麼近。

潘柏希表示回到飯店後，腦袋一直重複出現當時現場的哭叫聲，導致這兩天睡不好，心情也受到影響，也藉此提醒所有人出國玩警覺性都較低，若遇到人潮擁擠時，務必要雙手抱胸，幫自己保留呼吸空間，強調這次與意外擦身後，以後去人多的地方都會提高警覺，更以沉重心情寫下：「希望亡者能夠安息，受傷的人早日康復」。