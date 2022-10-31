在演藝圈打滾超過30年的女星苗可麗，過去因出演八點檔「李豔萍」的惡女角色走紅，2013年甚至奪下第48屆金鐘視后寶座，出色演技備受肯定。不過她的戲外性格其實相當溫和，對媽媽也非常溫柔孝順，她在臉書透露，媽媽身體不適掛急診，需到明早才知道是否需住院，引來許多星友和粉絲關心。

苗可麗今凌晨在臉書發文透露，媽媽的身體不太舒服，晚上緊急到醫院掛急診，但須到早上才能確定是否住院。當下，母女倆便在急診間等候，然而媽媽不論怎麼睡都不舒服，最後只好坐著腳放下才比較舒適，不過如此一來便沒有靠背，以致身體常不自覺往後躺，就算拉著對方，仍會突然驚醒，讓苗可麗感到非常苦惱。

後來，苗可麗索性拿自己當「人肉靠墊」，讓媽媽往後靠在她的身上，「背靠背，我當她的靠肩，這樣她就可以多睡幾分鐘了」，而看著診間的狀況，苗可麗也不禁感嘆：「急診室真的…大家辛苦了，身體健康」。

消息一出，演藝圈好友鍾欣凌、龍千玉、楊繡惠、劉亮佐、孫淑媚等人，紛紛表達關心之意，同一時間，導演葉天倫也留言寫下：「祈願藥師琉璃光如來保佑」，女星方文琳則雙手合十說：「祈願平安」，和粉絲一同祈福苗媽能夠健康、平安。