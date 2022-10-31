高雄市政府在亞洲新灣區劃設5GAIoT創新園區，高雄港旅運中心成為推動5GAIoT創新發展與實證之重要場域，並透過智慧化系統建置與應用，打造現代化智慧旅運大樓之5G示範國門，看好5GAIoT發展，遠傳電信與台灣港務公司簽約進駐旅運中心，遠傳未來將規劃導入「敏捷辦公室」，提供數位科技轉型與「人」需求的工作空間，打造新型態的行動導向辦公場域。

台灣港務公司為拓展高雄郵輪市場及優化旅運服務，在高雄亞洲新灣區19-20號碼頭興建高雄港旅運中心，為國內最大3D曲面金屬帷幕單一建築，並以海浪流體意象設計，形塑高雄海洋國門意象，是為一結合規劃國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能複合場域。

港務公司結合高雄市政府，推動南台灣產業5G數位轉型及培養相關人才政策，將高雄港旅運中心成為推動5GAIoT創新發展與實證之重要場域，並透過智慧化系統建置與應用，打造現代化智慧旅運大樓之5G示範國門，以提升旅客服務品質並帶動周邊地方繁榮與發展。

看好5GAIoT發展，遠傳電信簽約進駐部分辦公室空間，未來將規劃導入「敏捷辦公室」，提供數位科技轉型與「人」需求的工作空間，打造新型態的行動導向辦公場域並發展智慧科技產業。(記者張雅雲/高雄報導)