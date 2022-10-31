利空出盡當道，台股大漲逾160點！壞消息不斷轟炸久了，市場開始麻痺，尤其是美股連日狂飆大漲，最弱勢的台股也心癢想跟一跟，今天台股擺脫上週五下跌陰霾，弱勢指標股台積電(2330)、聯發科(2454)、玉晶光(3406)、穩懋(3105)等今天同步止跌反彈，現金減資重新上市掛牌的國巨(2327)也展現強攻氣勢，讓台股多頭信心大振，人氣也開始回籠，推升矽瑪(3511)、閎康(3587)、宏捷科(8086)、富邦媒(8454)、金麗科(3228)、91APP*-KY(6741)、金居(8358)、東碩(3272)、宜特(3289)、業強(6124)、建碁(3046)、全友(2305)等股價亮燈漲停，台股指數也開高走高，順利站回5日線及12900點。

終場加權股價指數約12949.75點，上漲161.33點，成交量為1676.98億元。OTC指數為164.38點，上漲2.14點，成交量為392.93億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.69%，其次是百貨類股及電子零組件類股，分別上漲1.84%及1.75%，表現較差者為造紙類股、鋼鐵類股及其他電子類股，其中造紙類股下跌1.21%，鋼鐵類股下跌0.79%，其他電子類股下跌0.67%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股、上漲2.25%，表現最差為航運類股、下跌0.23%。

就技術面來看，今天台股在美股大漲帶動下，指數開高走高，終場上漲161.33點，以12949.75點作收；近期台股指數處於低檔反覆打底階段，今天台股隨美股止跌反彈，站回5日線，逐漸擺脫探底壓力，在大盤守穩新低，年、季線負乖率處近年新高，搭配美股帶動指數走揚下，指數反彈可期，預估本週指數將在12800點到13200點間。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，美股上週五因財報多優於預期，帶動四大指數跌深反彈，同步站回月線之上，帶動週一台股大盤開高，由於美股短線翻多，有利逢低資金回流台股，惟目前台股處於震盪築底階段，後續漲勢端看接下來基本面利多，例如第三季財報及月營收表現，此外，AMD、高通等大廠也將公布財報，將牽動台股消費性電子供應鏈股價表現。美國聯準會將在3日公司利率決策結果，市場多預料仍將維持升3碼，但研判在FED升息減速前將是持續測試底部，建議以中性持股水位因應。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，通膨仍是目前金融市場主要負面因子，美國聯準會將控制通膨列為中心優先任務，故大方向上不易改變：利率上漲、資產價格修正(包括房市及股市)、美元強勢、經濟成長放緩，不過，在2022年底前，聯準會再有進一步更趨鷹言論的機會也不大，加上預期美國接下來CPI增幅將逐漸趨緩，FED強勢鷹派態度有可能軟化，有助於激勵市場氣氛，故跌深環境下，預期台股有機會在第四季出現反彈。

劉宇衡指出，在技術面上，台股在K值降至極低值以下後，短線反彈可期，在產業上，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。