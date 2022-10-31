台中銀(2812)持續拓展海外版圖，董事長王貴鋒及總經理賈德威日前率領總行高階主管前往馬來西亞，分別在25日及28日舉辦檳城行銷服務處開業周年慶及亞庇行銷服務處開業慶祝餐會，百餘位馬國及台灣重量級貴賓到場祝賀，會場政商雲集、熱鬧非凡。

台中銀為配合新南向政策、深耕東協及大馬市場，過去2年儘管受疫情影響，仍堅定執行海外布局策略。馬來西亞除已設立納閩分行及吉隆坡行銷服務處外，再設立檳城及亞庇行銷服務處，為首家在北馬及東馬設立據點的台資銀行，成為力挺大馬華商及台商發展的堅實後盾。

而在越南部分，台中銀目前加緊向當地主管機關申請設立胡志明市代表人辦事處作業，成立後除助益掌握當地金融資訊及潛在商機，更可擴大對中南半島布局，未來可望串聯馬來西亞各處據點，成為台商前進東南亞提供完善的金融服務平台。

為擴大海外金融服務契機，台中銀董事會近期通過收購美國大陸銀行（American Continental Bank），目前正積極準備向主管機關提出申請，希望獲准後可成為海外地區發展平台、儲備國際金融業務人才，並增進未來在海外金融發達地區申設據點機會。

台中銀表示，近十多年來持續精進金融業務發展，已由早期的國內區域型中小企業銀行成功轉型為全國性商業銀行，並在2018年設立馬來西亞納閩分行後，蛻變為亞洲區域型國際商業銀行，待美國大陸銀行收購案完成後，將朝向全球性國際商業銀行目標邁進。

台中銀指出，深耕台灣、布局海外，發展成全球化的國際性商業銀行，為下個十年的重要策略。未來將展現以「百年基業」為目標的企圖心，在兼顧業務發展、風險管控、法遵及資安前提下，持續致力擴增資產及營運量以強化競爭力，並持續深耕國際市場、擴大金融版圖。