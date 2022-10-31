據統計，外資上周在集中市場賣超103.93億元，累計今年賣超台股達1.34兆元，外資總持有股票市值為15.36兆元，占全體上市股票市值的38.56%。安聯投信台股團隊表示，目前市場對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空已持續反映，目前看來台股下檔空間應有限；接下來若依今明年第一季獲利預估數據推估，基本面的落底有望出現於明年第一季。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，目前市場對於消費性電子放緩狀況已達共識，但近期部份跡象顯示不景氣似開始延伸至數據中心等主題，而其他如伺服器族群的展望也部分開始受到企業考量景氣放緩、修正資本支出而壓抑。

在通膨壓力上，安聯投信台股團隊表示，目前有關查到美國部分地區如紐約房租出現滑落跡象，由於房租在通膨與核心通膨中佔比相對較重，未來可密切觀察後續通膨的緩解程度。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，若依基本面落底、股市提前反應，以及明年第一季有望來到此波升息循環末期、股市已消化多數利空等面向考量，從今年底到明年第一季，對中長期投資人來說或有望成為相對較佳布局時機；布局主軸仍建議聚焦在具有市佔率增加、滲透率提升、規格提升有望挹注毛利提升等機會。