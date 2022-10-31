市場對企業財報與FED升息降速的期待，上周股債買氣增溫，ETF資金對整體股市的流入金額較前週成長兩倍。根據統計，過去一週整體股票型ETF資金淨流入432.72億美元，主要流入美國股市達305.94億美元，其他如全球型、亞太股市持續流入42.31億、23.48億美元，對歐洲和中國股市則由流出轉向為流入。產業ETF部份，近週淨流入的前三大產業為：金融、醫療保健和科技，其中科技已連續第三週居於前三大榜單；淨流出的前三大產業為：公用事業、主題型產業和通訊。

至於債市，過去一週整體固定收益型ETF資金再流入155.75億美元，較前週流入規模成長2倍，仍以流入美國債市121.93億美元為主。就債券類別，投資級債ETF資金流入規模達99.11億美元持續居主流，非投資級債資金亦再流入41.43億美元，新興市場則仍以當地貨幣債有9千7百萬美元流出，然而流出規模較前週為緩。此外，就美國投資公司協會(ICI)資料顯示，截至10/26美國貨幣基金規模為4.58兆美元，較前週稍減0.01%。

富蘭克林證券投顧建議，因應市場波動環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，應對市場各種情境。考量景氣下行壓力，債券殖利率墊高具投資吸引力，建議可先留意美國政府債或美元計價全球複合債券型基金的防禦機會。股市部份，可留意基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金等抗景氣循環題材，至於生技或科技產業短期波動仍大，建議採取長期定期定額策略參與創新商機。