南韓首爾梨泰院踩踏事件震驚全球，國民黨高雄市長候選人柯志恩認為，類似的年輕人大型聚會活動也可能發生在台灣，大型活動一定要有公安意識，對此，高市議員候選人黃雍琇嗆，柯志恩應該請國民黨主席朱立倫好好檢視他時任新北市長時，市府失能沒有管控而導致的八仙塵爆案件。

黃雍琇指出，對於梨泰院發生嚴重踩踏案件深感遺憾，這也再次喚醒大家對公共安全的重視，柯志恩提出「大型活動公安意識一定要有」、「類似的年輕人大型聚會活動也可能發生在台灣」等言論，看似言之成理，卻無視朱立倫在2015年新北市長任內爆發499名傷亡的八仙塵爆案，國民黨「昨天公祭，今天忘記」的態度根本無法說服重視公安。

黃雍琇表示，當時八仙樂園長期違法營業，不僅使用分區不合法、過半遊樂設施無營業執照等，甚至游泳池連建築登記證都沒有，事發9天前「緊急救難及醫療急救系統演練」，還被朱立倫轄下的消防局予以通過，更爆出到場稽查公務人員收受免費門票，而柯志恩擔任淡江大學學務長期間，就有8位學生在當天遇難，其中1人不幸身亡。

黃雍琇痛批，國民黨放任公安危險，除了馬英九擔任台北市長時，市府官員在大巨蛋案收賄遭判刑外，八仙塵爆案更是國民黨始終不願面對的無能案例，按照國民黨高市議員對高雄市長陳其邁的高標準，朱立倫早該下台千百次，但朱非但沒下台，隔年還繼續選總統，柯志恩作為學務長，也未曾替傷亡學生對朱立倫批評半句話。

黃雍琇強調，陳其邁行事謹慎，這2年多來在高雄舉辦大型活動皆以最高公安標準確保與會人員安全，也因此中央評選由高雄舉辦台灣設計展，韓國天團BlackPink 更是首選高雄舉辦台灣唯一一場演唱會，而柯志恩若要藉梨泰院事件呼籲各界「警惕與深思」，應先檢視朱立倫對八仙塵暴案的責任，再來談對公共安全的見解，才有說服力。