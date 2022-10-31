副總統賴清德在29、30日特地趕到林口、板橋為民進黨新北市長候選人林佳龍站台，這也是第八次到新北助選。林昨(30日)在臉書表示，自己不能辜負賴副總統的關心，不斷提醒競選團隊，要提出面面俱到的政見，把新北市打造成一座更好的城市。

林佳龍透露，29、30日晚上氣溫都偏涼，但每一場次都依然爆滿，讓他感受到了新北團結在一起的溫度，賴副總統也是新北萬里的子弟，從他競選開始，就十分關心選情，自己也不能辜負對方的關心，不斷提醒競選團隊，要提出面面俱到的政見，把新北市打造成一座更好的城市。

​

賴副總統助選站台的時候，從林佳龍大學時帶領學生運動開始，一直談到從中央到地方、立法到行政的經驗跟歷練，說林佳龍是政界中一個具備「解決問題能力」的人才。對此，林佳龍回應，這也是對自己的期許跟提醒，從政者一定要時刻站在人民的角度思考，用創意突破困境、用熱情來改變現況。

「新北大翻新」林佳龍表示，不只是口號，更是決心，這幾月走到新北各地，每每提出這個口號，都會獲得鄉親的比讚跟鼓勵，這讓他相信，這肯定也是多數市民的心聲，新北市要有大格局、要翻轉軸線，更有要新的市政願景！