「慢讀好食刻」巡展全國圖書館，新竹縣圖書館首站，縣長楊文科（右）與六家國小學生一起看展。（羅浚濱攝）

食農教育法今年5月實施，國立公共資訊圖書館結合農委會等單位規畫「慢讀好食刻」巡展全國圖書館，選定新竹縣圖書館為首站，今天由縣長楊文科、國資圖館長劉仲成及農委會主祕范美玲等人以倒入國產五穀雜糧方式啟動巡展，讓大小朋友從一本書和一種食物開始，跟著節氣探索食農教育，強化民眾對台灣農業的支持。

楊文科指出，新竹縣不只是科技城，也是農業大縣，他上任推動在地有機蔬菜，增加有助腦部發育的食材到國中小免費營養午餐，讓學童吃得更健康的同時，也落實地產地銷，增加農民收入。

楊文科指縣府更發布「新竹縣農業政策白皮書」，以「永續農業、多元創新、幸福農民」為核心，結合縣內34處農村再生社區，創造社區特色及產值，並搭配各鄉鎮圖書館推展食農教育，很榮幸成為巡迴展首展縣市，期盼透過多元方式，讓鄉親對家鄉的土地、環境及農業有更深層了解，將食農教育深化到日常。

范美玲說，食農教育法實施後，農委會全力推動支持認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業、地產地銷永續農業等食農教育6大方針，加強民眾怎麼吃對身體好，如何吃當季農產品等知識，達成人與人、土地及環境之間「共好」，期讓食農教育形成風潮！

劉仲成指出，今年國資圖以「食農素養」為概念，規畫「慢讀好食刻」全國巡迴展，以聯合國17項永續發展目標中糧食和農業永續環境議題，搭配在地農業特色，將資源整合共享到多個縣市，逐步扎根食農教育，首站從新竹縣出發，期培養全民對台灣農業、食物與環境的認識。

文化局長李安妤指出，從11月1日至15日「慢讀好食刻」巡迴展規畫「台灣節氣食堂」、「良食圖譜」與「食農教育書展」等主題書展，陸續有食農體驗、繪本說故事、DIY、市集等活動，讓大小朋友在「做中學、學中做」理解食農教育的知識理念，完成觀展闖關任務及填答觀展問券，就有機會抽中永續食農便當盒一個！