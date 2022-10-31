鄭州航空港區疫情防控指揮部今（31）日發佈消息，已要求富士康落實「四方責任」，有序恢復生產生活秩序。富士康方面相關負責人說，航空港區的269名工作人員和富士康206名黨員一起徵求員工意見，疏導員工情緒，有序組織願意返鄉的員工回家。督促富士康園區改善員工生活工作條件，提高待遇，關愛員工。

據《正觀新聞》報導，鄭州省市區增派工作組到富士康園區，要求企業壓實主體責任，落實「四方責任」，嚴密疫情防控措施，備足防疫防控物資，增強防控意識，堅決克服麻痹思想、僥倖心理、鬆勁心態，不折不扣落實好各項防疫政策、規定和要求， 確保生產經營閉環管理，築牢疫情防控堅實防線。

為了及時發現隱匿的感染者，快速阻斷疫情的傳播，據了解，省市區疫情防控指揮部向富士康園區增派200名核酸人員，增加核酸檢測點，連續展開多輪核酸檢測，儘早篩查出感染者並採取管控措施，阻止病毒傳播鏈延長，阻斷疫情傳播。

日前傳出「富士康鄭州園區約2萬人確診」消息，讓富士康26日出面闢謠，強調園區生產正常，但卻又爆出網路多起員工流出影片，有大批年輕男女手拖行李箱或提著袋子衣物在路邊徒步，打算走回家鄉，導致富士康被推上輿論浪尖。