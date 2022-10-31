高球天王老虎伍茲（Tiger Woods）以一個很荒唐的形式被捲入政治口水戰，美國共和黨提名人柯巴奇（Kris Kobach）正在競選堪薩斯州檢察總長，他製作影片砲轟民主黨對手曼恩（Chris Mann）的廢死立場。沒想到柯巴奇的競選影片《只是蓄意的》出現老虎伍茲2017年被警察逮捕的鏡頭，而且是被拿來象徵十惡不赦的殺人犯！

這個誤用未免太離譜了，柯巴奇陣營的發言人解釋是外包廣告公司犯下的嚴重錯誤，他們已經緊急修正。改過的畫面是一位不知名的囚犯照片，不過美媒TMZ留存了原始的競選影片。

競選影片裡閃過兩秒的驚人畫面，明顯是當初老虎伍茲被兩位警察帶走的鏡頭，上頭打著斗大字幕「沒有死刑」，女聲旁白訴說著「如果讓曼恩當選，我們將沒有死刑可以懲治這些殺警凶手和屠夫，我們不能拿自己的身家安全去冒險支持曼恩。」

伍茲當年一度被媒體冤枉為酒駕，實際上他酒測值為0，但坦承服用多種處方藥，在藥物影響下開車（DUI）而被捕。他當時意識模糊、口齒不清，那段畫面令球迷印象深刻，柯巴奇的影片錯誤很快就被揪出。

堪薩斯州是美國半數仍保留死刑的州政府之一，曾數度廢止又回復死刑，行刑方式也從絞刑改為注射毒物。目前只有加重的一級謀殺罪可能被判死刑，雖然有死刑犯存在，但已有數十年未行刑。

※中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障。