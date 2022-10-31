對不少人來說，一個男人若是說話不算數，沒有原則和擔當，甚至喜歡把責任推到別人身上，那絕對稱不上是真男人。運勢命理網站《靈匣網》分享，處女座、牡羊座、獅子座、金牛座、摩羯座的男人最具男子氣概，有擔當也很有原則，可說是男人中的楷模。

TOP5：處女座

處女男對自己要求很高，所以做事十分謹慎，並力求做到最好，如果沒有能力把事情辦好，他們也會如實挑明自己的狀況，不會說謊欺騙他人，此外他們不願意因為個人原因而浪費他人的寶貴時間，所以不會隨意給出承諾，可說是有擔當也有原則的真男人。

TOP4：牡羊座

牡羊男是個說一不二的人，他們可能會因為衝動而給出不理智的承諾，但話放出去了，無論需要付出多少努力，他們都會盡全力去完成，絕對不會因為個人原因而放別人的鴿子，做錯事時他們也會承認錯誤，不會為了顧及面子抵賴不認帳，可說是具備了有男子氣概的人都擁有的特質。

TOP3：獅子座

獅子男很有領導能力，也很喜歡被人簇擁的感覺，而且他們很會照顧人，只要被他們當成自己人看待，就不怕被人任意欺負。雖然獅子男有時比較霸道，希望凡事都由自己說了算，也不允許他人給反對意見，但只要你懂得迎合他們，他們就一定會實踐自己給出的承諾，不會讓你空歡喜一場。

TOP2：金牛座

金牛座一諾千金，雖然平時不擅言辭，但他們絕對不會承諾自己能力以外的事，而且他們很有原則，只要認定一件事，就會信守自己的看法，不會因為外界環境而改變觀念，所以做決定時他們會非常謹慎，一旦下定決心，就會努力去完成。

TOP1：摩羯座

魔羯座是12星座中最講原則的星座。摩羯男很重視自己定下的各種原則，絕不會輕易拉低下限，此外他們很有責任感，即便某些責任和義務根本不在他們需要承擔的範疇之內，但既然答應了他人，就一定會負起責任，也因此讓人覺得很踏實、可靠。