其中魚子醬無骨牛小排保持牛肉的軟嫩及原汁原味，佐以上等魚子醬，帶出牛肉本身的鮮甜。（金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

冰鎮咕咾海蝦球是主廚發揮巧思以冰鎮手法料理經典菜色咕咾蝦球，口感爽脆而不油膩，再快速以冰鎮處理，保持蝦球表皮的酥脆。（金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

避風塘煎釀三寶是粵系懷舊菜，以鮮打蝦漿鑲入在茄子、彩椒中，再以傳統港式避風塘的作法，將調味料切細爆香，淋於香煎三寶上，香辣下飯。（金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

「金典一品砂鍋雞」：使用豬大骨、老母雞、赤肉、金華火腿等嚴選食材，燉煮8小時，採一鍋兩吃，第ㄧ吃品嚐原鍋雞湯的濃郁，第二吃，加入配料一起燉煮後再次澎湃上桌。（金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

寶島甘露梨、蓮藕、大白菜…，隨著季節更迭，台中金典酒店15樓金園中餐廳特別以季節蔬果入菜，為秋冬帶來專屬這個季節的限定版隱藏菜色，更同步推出「消費滿千，半價加購正宗港廚隱藏版手路菜」活動，要抓住饕客的胃。

金園中餐廳在行政總主廚黎順成策畫研發下，近期推出港廚隱藏版手路菜，包括魚子醬無骨牛小排、冰鎮咕咾海蝦球、避風塘煎釀三寶、荷塘月色金鎖片、金箔私房黎吞牛、金湯奶油鮮大蝦…等令人食指大動的季節限定菜餚，分別以荷藕、甘露梨等時令蔬果創意入菜。

此外，正宗港廚黎順成也端出招牌私房菜「金典ㄧ品砂鍋雞」，使用豬大骨、老母雞、赤肉、金華火腿等嚴選食材，燉煮8小時，將湯頭熬煮至乳白色，濃縮了食材的原汁原味，一打開鍋蓋，就是撲鼻的香氣，更採一鍋兩吃的方式：第ㄧ吃品嚐原鍋雞湯的濃郁口感，第二吃，加入配料牙白心、冬粉、百頁豆腐與手工自製港式雲吞一起燉煮後再次澎湃上桌，無疑是秋冬暖暖食補一道大菜。

為了讓饕客過癮嚐鮮，金園中餐廳即日起推出雙重優惠，包括1消費滿千，半價加購正宗港廚隱藏版手路菜，不限次半價享有指定隱藏版私房菜。2，提前預訂單點「金典一品砂鍋雞」即可單次半價加購任兩道秋冬時令菜。