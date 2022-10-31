在戀愛關係中除了雙方是否相愛、忠貞等基本要求外，兩人能否溝通，讓彼此變得更好，更是愛情能否長久的關鍵，《科技紫微網》運勢專欄指出，和水瓶座、巨蟹座、牡羊座談感情，特別要注意溝通，才能讓愛情保鮮。

▍水瓶座：管太嚴沒空間

讓水瓶座失去自由，他們寧願分手，水瓶座永遠都需要一個自己的小天地，過度的黏人和管束，只會讓他們下意識想要逃避；在水瓶座的愛情觀中，一段好的感情應該是讓兩個人都變得更加獨立、堅強，如果想跟水瓶座走得長久，最好是能融入他們的交友圈中，同時也得維持自己的朋友圈與生活，彼此聯繫又彼此留有空間，這就是水瓶座最嚮往的交往模式。

▍巨蟹座：放不下舊情人

巨蟹座在戀愛中最受不了的情況，就是交往對象放不下前任，天生有愛情潔癖的他們，只要知道情人還和前任有聯繫，那麼寧可分手；在感情中的巨蟹座相當缺乏安全感，一點點小事都會陷入恐慌，不能容忍自己的情人對其他人還有所掛念，因為這會讓巨蟹座極度不安，所以如果愛上巨蟹座，就多給他們一些安全感和多一分信賴，並需做到提前報備和花點時間噓寒問暖，那麼他們一整天都會很開心。

▍牡羊座：不見光的地下情

坦蕩蕩的牡羊座，最不能夠接受地下戀情，無法曝光的關係對他們而言簡直是一場折磨，不如痛快分手，在牡羊座的認知中，地下戀情等於是搞曖昧，這種沒有宣誓主權的關係不是他們想要的，所以若是想要和牡羊座長久走下去，就一定要讓周圍的人知道他們的存在，適度秀一下恩愛，何樂而不為。