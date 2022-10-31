選前大查賄，高雄地檢署接獲情資，高雄某陳姓里長候選人夫妻及女兒動員里民搭遊覽車，參加某議員候選人成立大會，活動後整車人還到東港海鮮餐廳吃飯。另一名邱姓里長候選人則是以每票1000元附帶茶葉禮品賄賂里民，4人涉嫌重大全數聲押禁見，高雄地院裁定4人均無保請回。

據了解，陳男3人涉嫌在10月間動員具有投票權的里民免費搭乘遊覽車，車輛費用7000元，參加高雄市某選區市議員參選人競選總部成立大會。活動結束後，直接在遊覽車上向里民請求投票支持該候選人，全部的人還到屏東縣東港鎮某海鮮餐廳免費用餐，每桌餐費5000元，10人一桌，席開三桌。

陳男一家3口否認賄選，但檢方表示，陳姓夫妻及女兒3人涉犯違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票行賄罪罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人之虞，今日向法院聲請羈押禁見，其餘參與用餐之10多位選民則均請回，高雄地院最後裁定無保請回。

邱姓里長候選人為了順利當選，涉嫌由某共犯或親自以每票1000元代價、贈送茶葉禮品的方式，交付該里選民，要求投票支持。

邱男一開始否認，到了羈押庭卻改口承認有送現金、茶葉，但相關情節仍無法交代清楚。檢方認定邱男姓涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之投票賄賂罪之犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，交出現金賄款及茶葉禮品的選民予以請回，高雄地院最後裁定邱男無保請回。