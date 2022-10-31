國防委員會審查國防預算公部分，有關軍備局耗資9億元研發輕重型狙擊槍案，國民黨立委江啟臣表示，輕型狙擊槍驗收沒過，「耐久度不夠」，重型狙擊槍也未通過測評，還沒作出來。

軍備局長吳慶昌說，輕型狙擊槍一把49萬元，重型狙擊槍一把150萬元，以前都是外購，現是軍備局第一次做。吳慶昌說，陸軍規格標準訂的太高，所以測評沒過，現在輕狙槍要重新做測評，應該會過，並先做小批量生產，先做5把，再做15把，11月底共20把可先交給陸軍。吳慶昌說，明年再生產並分5批交給陸軍。

不過，陸軍參謀長章元勳說，陸軍訂的規格並沒有太高，也不會放水，槍一定要符合訂的規格，但槍架等可改善。多位立委也表示，輕狙槍現在才準備要重測，為什麼軍備局認為一定會過？陸軍強調，絕對沒有放低標準。

至於重狙槍測評沒過，吳慶昌說，已和外購的英國重狙槍做比對，結果也出來，我們的重狙槍比較好，預計明年6月做戰術測評，如果通過，明年底可交槍。