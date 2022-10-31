新竹市立馬偕兒童醫院今天正式營運。（陳育賢攝）

新竹市立馬偕兒童醫院今天正式營運。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天出席新竹市立馬偕兒童醫院營運典禮，沈慧虹說，過去與前市長林智堅帶領市府團隊，解決土地取得等各種困難，從無到有催生竹竹苗第1座專責的兒童醫院，證明沈慧虹是「說得到做得到」的團隊，未來她要持續做孩子的守護者，家長的神隊友。

新竹市立馬偕兒童醫院今天在蔡英文總統見證下開幕，蔡英文表示，新竹市是「兒童友善」城市，新竹馬偕兒童醫院是國內第1座由地方政府，以BOT方式支持籌建的兒童醫院，未來將提供一條龍的婦幼醫療服務，守護竹竹苗地區30萬孩子們的健康。

蔡英文說，2年多前，她來參加開工典禮，當時她曾說「智堅沒有魔法，但是他總是用盡辦法」，現在兒童醫院落成，真的要特別謝謝林智堅的努力，給孩子們更好的照顧。

她提及，新竹市區較小，土地取得困難，更何況要找到方便又適合的地點，實在不容易，後來在中央和地方共同努力下，新竹市政府和國防部達成協議，透過都市計畫變更程序，順利取得興建的用地，而竹市府也以BOT方式，解決醫療人才及經費不足的問題，讓這座兒童醫院，能夠在「兒童友善」的新竹市誕生。

蔡英文表示，這一切都要感謝林智堅與前副市長沈慧虹、代理市長陳章賢和市府團隊，付出許多心力，也要特別感謝馬偕醫療團隊建置完整的兒童醫療服務，並且在醫院內設立新竹市第1間智慧藥局，提升民眾的用藥安全，未來政府將一起努力，把竹竹苗地區的婦幼醫療網絡，做得更好、更完善。

沈慧虹則表示，每次聽到孩子有健康的需要及家長焦急的心聲，都十分不捨，因此致力推動兒童醫院，照顧新竹市孩子，感謝中央蔡英文總統、立委柯建銘的支持，前市長林智堅以及市府團隊、馬偕團隊，才實現兒童醫院。

沈慧虹說，新竹市是兒童城市，過去8年她和團隊致力照顧孩子、減輕爸爸媽媽的負擔，推動新校園運動、通學步道、親子館、到今日的馬偕兒醫正式營運，這些政績就是最好的政見，證明沈慧虹說得到、做得到，未來她要繼續當爸媽神隊友。

柯建銘開玩笑表示，每次總統遇到林市長就是問兒童醫院，而這個過程要感謝林智堅、沈慧虹，沒錢生錢、沒土地找土地，另外最要感謝的是馬偕醫院，給新竹市民最好的禮物。

陳章賢指出，今天兒童醫院啟用有3個感謝，第1要感謝蔡英文總統跟立委柯建銘，因為這裡原本是國防部用地，是由國防部無償回饋土地，市政府再透過BOT的方式給馬偕醫院，這是中央地方公私協力的最佳典範。

其次，兒童醫院是林智堅2014年的政見，歷經2967天，中間有許多挑戰和困難，感謝林智堅、沈慧虹帶領市府團隊一一兌現承諾；最後要感謝馬偕醫療團隊，明知兒童醫院經營很辛苦，但扛起責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神的最佳體現。