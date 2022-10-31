國內頂級餐廳再傳歇業！這次是連續5年拿下米其林二星的「祥雲龍吟」，該餐廳今（31日）發出公告，宣布將營業至11月30日，12月起暫停營業，沒有說明何時恢復營業，「必須等到與東京龍吟本店討論後才能確定」。業界傳出歇業是因主廚打算充電放長假提離職，「祥雲龍吟」未回覆。

官方公告表示，「祥雲龍吟致力創造難忘的餐飲體驗，一直以來深受消費者喜愛與支持。在台落地深耕8年後，為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務模式及設定未來發展方向，也因此，抱著非常遺憾與不捨的心情，祥雲龍吟將營業至11月30日，並於12月1日起暫時歇業」。

赫士盟餐飲集團表示，「感謝8年來一直支持我們的客人與擁護者，我們將會在既有根基上持續深耕與精進，持續專注在將台灣在地的美好傳遞給更多人」。業者強調，目前只是暫時休息，未來確定會重新開業，呼籲消費者不用擔心。