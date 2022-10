行政院計畫在2030年,讓台灣成為雙語國家。對此,民眾黨南投縣議員候選人簡千翔指出,每個縣市都為了這目標摩拳擦掌的準備中,但卻在南投很難實現,因此他提出了「善用協同教學,虛擬與實體並行的視訊教學」、「扎根國中小學雙語教育,建構融入式的螺旋雙語課程」與「結合行銷在地特色,辦理南投縣特色雙語課程活動」三點建議,期盼能提升南投的教育力。

簡千翔今(31)日發文表示,他一直以來都在第一線進行教學,自己的博士論文也是討論網際社群對語言學習的影響,另外他也有英文教學的證書CELTA(Teaching English to Speakers of Other Language),非常熟悉雙語教學,因此對於南投的雙語教學提出三點建議:

一、善用協同教學,虛擬與實體並行的視訊教學:

簡千翔認為,善用網路視訊教學弭平城鄉差距,會是未來的趨勢,但將其成功導入到一般的教室中,成為輔助教學的力量,在南投還有很大的一段路要走。他建議,南投進行的英語視訊教學,可以分為兩個部分:一是建置全縣通用的網路平台,讓雙語教育的網路課程入口單一化,請優秀英語教師錄製教學影片放至網站,供全縣師生學習使用;另一部分則是現場的視訊教學,如在縣內難以聘僱英語師資的偏鄉,可在進行視訊教學時,現場另外安排一位教師進行協同教學。

二、扎根國中小學雙語教育,建構融入式的螺旋雙語課程:

「母語的穩固,是第二語言學習的基礎」,基於教育專業,簡千翔認為應該在國中小學的非學科科目,如健體、藝文類科,進行雙語的融入式課程,並且在難度上採取「螺旋式漸進課程」,一方面能在樂趣化與遊戲化的課程中學習英語,提升學生的學習興趣與動機,另一方面,教師亦可依其專業,進行多元評量,避免師生限於紙筆測驗的困境。同時,「螺旋式課程」是依照年級能力發展,建構適合學生當下年齡的雙語課程,對學生的雙語學習,是能夠達到適性發展的教育

三、結合行銷在地特色,辦理南投縣特色雙語課程活動:

簡千翔表示,提供親師生揮灑的舞台,是他對於教育的一個念想與堅持,在推動雙語的同時,他認為南投縣政府應該思考並推動落實「在地全球化」的教育理念,即在學習英語的同時,亦要腳踏在南投的土地上,「用英語說出在地的真善美」。

因此簡千翔表示,應該讓雙語教育辦得很好的學校被看見,讓親師生都能站在舞台上,真實的體現他們如何將雙語學習運用在日常生活中,「這也是我們南投人腳踏實地的日常生活與學習」,讓生活即教育,教育即生活,提升南投整體的教育力。