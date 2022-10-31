行政院計畫在2030年，讓台灣成為雙語國家。對此，民眾黨南投縣議員候選人簡千翔指出，每個縣市都為了這目標摩拳擦掌的準備中，但卻在南投很難實現，因此他提出了「善用協同教學，虛擬與實體並行的視訊教學」、「扎根國中小學雙語教育，建構融入式的螺旋雙語課程」與「結合行銷在地特色，辦理南投縣特色雙語課程活動」三點建議，期盼能提升南投的教育力。

簡千翔今（31）日發文表示，他一直以來都在第一線進行教學，自己的博士論文也是討論網際社群對語言學習的影響，另外他也有英文教學的證書CELTA（Teaching English to Speakers of Other Language），非常熟悉雙語教學，因此對於南投的雙語教學提出三點建議：

一、善用協同教學，虛擬與實體並行的視訊教學：

簡千翔認為，善用網路視訊教學弭平城鄉差距，會是未來的趨勢，但將其成功導入到一般的教室中，成為輔助教學的力量，在南投還有很大的一段路要走。他建議，南投進行的英語視訊教學，可以分為兩個部分：一是建置全縣通用的網路平台，讓雙語教育的網路課程入口單一化，請優秀英語教師錄製教學影片放至網站，供全縣師生學習使用；另一部分則是現場的視訊教學，如在縣內難以聘僱英語師資的偏鄉，可在進行視訊教學時，現場另外安排一位教師進行協同教學。

二、扎根國中小學雙語教育，建構融入式的螺旋雙語課程：

「母語的穩固，是第二語言學習的基礎」，基於教育專業，簡千翔認為應該在國中小學的非學科科目，如健體、藝文類科，進行雙語的融入式課程，並且在難度上採取「螺旋式漸進課程」，一方面能在樂趣化與遊戲化的課程中學習英語，提升學生的學習興趣與動機，另一方面，教師亦可依其專業，進行多元評量，避免師生限於紙筆測驗的困境。同時，「螺旋式課程」是依照年級能力發展，建構適合學生當下年齡的雙語課程，對學生的雙語學習，是能夠達到適性發展的教育

三、結合行銷在地特色，辦理南投縣特色雙語課程活動：

簡千翔表示，提供親師生揮灑的舞台，是他對於教育的一個念想與堅持，在推動雙語的同時，他認為南投縣政府應該思考並推動落實「在地全球化」的教育理念，即在學習英語的同時，亦要腳踏在南投的土地上，「用英語說出在地的真善美」。

因此簡千翔表示，應該讓雙語教育辦得很好的學校被看見，讓親師生都能站在舞台上，真實的體現他們如何將雙語學習運用在日常生活中，「這也是我們南投人腳踏實地的日常生活與學習」，讓生活即教育，教育即生活，提升南投整體的教育力。