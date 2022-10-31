遇鄰居惡搞該怎麼辦？一名網友分享自身遭遇，隔壁鄰居竟在陽台架上數把剪刀，刀刃全朝原PO家，向管委會反映沒用，只好上網求助。網友教一招反制，完美擋煞。

原PO在臉書社團「爆料公社」抱怨，陽台與隔壁緊鄰，有一天突然發現鄰居弄了好幾把剪刀架在陽台，刀刃全部朝外，向著原PO家陽台，「有些剪刀甚至打開，再用鐵絲綁住，看起來相當危險，靠近一點還有受傷風險」。

因不清楚對方意圖，原PO向管委會反應，但管委會也束手無策，問題始終沒有獲得解決，急得他上網求助。

「是我就不小心受傷，然後報警提告」，網友認為，雖然不知道鄰居為什麼這樣做，但既然如此不友善，原PO也不用客氣了，「剪刀伸進你家的部分，先用寶特瓶套住，再報警」、「心生恐懼，告鄰居恐嚇」。

有網友緩頰，覺得鄰居可能平常在修剪花草，剪刀用完隨手擱置，忘了跟隔壁的距離這麼近。還有網友獻策，買面大鏡子反射回去，「要破解剪刀煞就是擋回去，用鏡子反射最快」。