高端公司今天公布疫苗採購合約內容，總價金為40.3億元，單劑量和多劑量每劑售價分別為881元和810元，換算平均價格840元。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，該內容和簽約內容一致，並透露「高端採購單價比BNT和莫德納低」，強調沒有買貴，也沒有價差或弊端問題。

王必勝表示，今天中午接到高端公司電子郵件通知，將公布採購總價金，我們也詢問對方，是否同意指揮中心對此做相關說明，對方也表示同意。他指出，根據高端公司公布在網站上的採購價金、數量等，都和簽約內容一致。

王必勝說明，指揮中心採購高端有單劑量和多劑量兩種，單劑量共200萬劑，每劑價格881元含稅，多劑量共280萬劑，每劑價格810元含稅；總共採購500萬劑，其中20萬劑贈與，以多劑型包裝，因此換算每劑疫苗價格是840元含稅。

王必勝強調「沒有所謂價差問題，不要再以訛傳訛」。他指出，雖然沒辦法公布BNT和莫德納採購單價，但可以和大家說，高端採購單價是比BNT和莫德納低，因此沒有買貴的情形，如果是看到他們自己所說明的財報，也沒有什麼價差或弊端問題。

過去在野黨立委曾曝光高端疫苗每劑810元到881元，和高端公司公布的價格完全一致，為何之前指揮中心大動作否認，更以假消息駁斥？王必勝表示，過去是沒有辦法證實，不是否認，現在是高端公司自行宣布，合約規定不能宣布的是我們這方；我們這邊在未得到對方同意前，無法公布相關訊息。