雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今（31）日公布報告稱，2020年新冠疫情爆發之際，流向太平洋島國的援助金額達33億（美元，下同），和2019年相比增加33％，創下新高；但同年中國大陸對當地援助金額則創下低點。

路透社報導，羅伊國際政策研究院公布的年度太平洋援助地圖（Pacific Aid Map）顯示，中國大陸2020年對太平洋地區援助金額降至1億8700萬元，創下該智庫2008年開始追蹤以來的低點。

中國提供的援助主要是基礎建設的貸款，並於2016年達到高點。

澳洲和紐西蘭則占2020年整體援助金額的三分之一。報告表示，自2008年以來，澳洲提供太平洋區域的援助占總額的40％，其次是紐西蘭的8.6％，以及日本和中國各為8.5％。

太平洋援助地圖計畫總監戴揚特（Alexandre Dayant）指出，發展援助仍是北京的外交工具。中國在區域的援助聚焦在吉里巴斯共和國（Kiribati）和索羅門群島（Solomon Islands）。這兩個國家在2019年和台灣斷交，轉而和大陸建交。

戴揚特指出，中國在區域內援助整體下滑的時間點，適逢中國基礎建設貸款出現負面消息，同時太平洋國家擁有更多選擇之際。澳洲與美國近期都表示，將加強援助太平洋島國。